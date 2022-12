Jam Jazz MJC de Sceaux / 92 Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Jam Jazz MJC de Sceaux / 92, 20 janvier 2023, Sceaux. Jam Jazz Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 MJC de Sceaux / 92

Entrée Libre

La fameuse Jam Jazz de la MJC de Sceaux MJC de Sceaux / 92 21 rue des Écoles 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France Une délicate suite d’accords, une rythmique parfaitement syncopée, le tout porté par une ligne de basse moelleuse… Le batteur de jazz expérimenté Lao Louis Bao et ses invités sauront vous mettre à l’aise dans l’atmosphère tamisée du Club de la MJC de Sceaux ! Après le concert, les musiciens amateurs, aventuriers de la double croche, pourront se risquer à leur tour sur scène et lancer un moment d’improvisation ou personne ne saura où le dieu de la musique les mènera… A vivre comme acteur ou bien juste comme spectateur, ce rendez-vous incontournable n’a rien à envier aux caves parisiennes enfumées des années 50…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:30:00+01:00

2023-01-20T22:30:00+01:00

