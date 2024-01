Le petit veilleur de nuit MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, mercredi 27 mars 2024.

Le petit veilleur de nuit Spectacle jeune public Mercredi 27 mars, 10h30 MJC de Saint-Chamond 5€

Un sentier de pierres, des fleurs, un arbre, une rivière… pour un jardin, rien d’extraordinaire. Mais lorsque le marchand de sable disperse ses grains de poussière, et que la nuit répand son voile noir, ce jardin s’anime lentement pour nous dévoiler sa magie. Une expérience sonore et sensorielle pour petits et grands.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

