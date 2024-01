Histoires d’eaux… Dans le Pilat et le jarez MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, mardi 12 mars 2024.

Histoires d’eaux… Dans le Pilat et le jarez Conférence audiovisuelle Mardi 12 mars, 18h00 MJC de Saint-Chamond 5€ tarif normal / 4€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T18:00:00+01:00 – 2024-03-12T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T18:00:00+01:00 – 2024-03-12T21:00:00+01:00

Conférence avec diaporama présentés par Patrick BERLIER, auteur de différents ouvrages sur le Pilat.

Le massif du Pilat est un véritable château d’eau, situé à la limite du partage des eaux des bassins versants de la Loire et du Rhône, donc de l’Atlantique et de la Méditerranée.

Nous verrons les Romains prendre l’eau du Pilat pour alimenter Lyon, nous nous interrogerons sur les plus hautes sources du massif, comme celle de Saint-Sabin, dont on ignore la provenance. Nous verrons les cascades et leurs légendes, le Saut du Gier et le Saut de Lorette. Pélussin eut sa source d’eau minérale qui fut exploitée au début du XXe siècle. À la même époque, les glacières de Saint-Genest-Malifaux ont contribué au succès de produits laitiers dont la marque est devenue célèbre.

Autant « d’histoires d’eaux » qui nous seront contées par Patrick Berlier.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 74 48 »}, {« type »: « email », « value »: « coord.culturelle@wanadoo.fr »}]

La Coordination Culturelle de Saint-Chamond