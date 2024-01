Dans le sillage des baleines MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, mardi 20 février 2024.

Dans le sillage des baleines Conférence audiovisuelle Mardi 20 février, 18h00 MJC de Saint-Chamond 5€ tarif normal / 4€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-20T18:00:00+01:00 – 2024-02-20T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-20T18:00:00+01:00 – 2024-02-20T21:00:00+01:00

Conférence avec film présentés par Guénola VIOLEAU (DOCUMENT Terre).

Trois passionnés de voile Clémence, Charly et Guénola partent sur la route de migration des baleines à bosses, à bord de leur voilier Arvik. Un bateau de douze mètres cinquante qu’ils ont préparé avec soin pour ce voyage. Pendant un an et demi, ils sillonneront l’Atlantique, des eaux chaudes antillaises à l’Islande et sa météo capricieuse, en quête de ces grands mammifères. Ils recontreront aussi des associations, des scientifiques et de personnes engagées pour en apprendre plus sur les cétacés et l’une des grandes menaces auxquelles ils doivent faire face : le plastique.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 74 48 »}, {« type »: « email », « value »: « coord.culturelle@wanadoo.fr »}]

La Coordination Culturelle de Saint-Chamond