Thaïlande, de Bouddha à la mondialisation MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, mardi 13 février 2024.

Thaïlande, de Bouddha à la mondialisation Conférence filmée Mardi 13 février, 18h00 MJC de Saint-Chamond 6.5€ tarif normal / 5.5€ tarif réduit

Un film réalisé par Nicolas Pellissier et Patrick Moreau, présenté par Christian VEROT.

Imaginez un pays attaché à ses traditions et à sa culture millénaire faire un bond dans la modernité et la mondialisation. Beaucoup connaissent la Thaïlande à travers ses plages, ses îles, ses temples et son Bangkok futuriste qui s’étend à perte de vue. Mais peu savent qu’il y subsiste une population qui lutte pour sa survie et sa culture. Mae Sot est une petite ville située à la frontière avec la Birmanie où luttent les Karen, une minorité ethnique massacrée par l’armée birmane. D’autres minorités comme les Moken, plus au sud, que l’on appelle les gitans des mers, luttent pour la survie de leur mode de vie. Découvrez cette Thaïlande enchanteresse et fascinante.

Le conférencier Christian VEROT a 23 ans, la fièvre du voyage l’a contaminé, au cours d’un périple de deux ans en 2CV Citroën à travers les Amériques, d’un cercle polaire à l’autre.

Puis, le Vietnam fut un gros coup de cœur avec une vingtaine de séjours, des films, un livre et une exposition de costumes ethniques unique en Europe. Il connait bien la Thailande.

