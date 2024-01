Maroc, au-delà des clichés MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, vendredi 9 février 2024.

Maroc, au-delà des clichés Conférence Écran Club Vendredi 9 février, 20h15 MJC de Saint-Chamond 3€ tarif normal / 1,5€ tarif réduit

avec la participation de Abdelkader BELBAHRI, sociologue.

Dans un pays de 36 millions d’habitants, les marocains sont aujourd’hui, pour 55 % d’entre eux, des citadins. La précarité de la vie à la campagne conduit les petits paysans à céder, de plus en plus, à l’appel de la ville, avec l’espoir de conditions d’existence meilleures. Le slogan touristique « Maroc, terre de contrastes » vaut incontestablement pour la beauté des paysages, la diversité des populations et la richesse culturelle du pays mais il exprime aussi les inégalités régionales, sociales et économiques.

En première partie, un film documentaire

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond

La Coordination Culturelle de Saint-Chamond