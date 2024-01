Traverses MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, mercredi 24 janvier 2024.

Traverses Exposition de peintures 24 janvier et 22 février MJC de Saint-Chamond Pendant les horaires d’ouverture de la MJC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T09:00:00+01:00 – 2024-01-24T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T14:00:00+01:00 – 2024-02-22T18:00:00+01:00

Peindre au couteau ,au pinceau, à l’huile, à l’acrylique,chaque technique me donne du plaisir à créer au gré de mon imagination et de mon environnement.

Que ce soit, de grands espaces, des forêts intimes,des arbres racontant une histoire, peindre est une source d’oxygène, jusqu’à la magie du rêve et de la liberté.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477317115 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mjcstchamond.fr »}]

