A la découverte des beautés naturelles du littoral français MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond A la découverte des beautés naturelles du littoral français MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 23 janvier 2024 17:00, Saint-Chamond. A la découverte des beautés naturelles du littoral français Mardi 23 janvier 2024, 18h00 MJC de Saint-Chamond Tarif normal : 5€ / Tarif réduit : 4€ La suite…Nous continuerons le tour du littoral français avec une deuxième partie qui nous conduira de Sion, sur l’Océan, avec le site des Cinq Pineaux jusqu’aux Caps Gris Nez et Blanc Nez, dans les Hauts de France. Nous pourrons découvrir au long du cheminement, d’étonnants paysages de falaises, de dunes et de plages, ourlées de curiosités qui font le régal des curieux de nature ! MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 74 48 »}, {« type »: « email », « value »: « coord.culturelle@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 17:00
Catégories d'Évènement: Loire, Saint-Chamond

