Nucléaire, énergie d’avenir ? MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond Nucléaire, énergie d’avenir ? MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 12 janvier 2024 19:15, Saint-Chamond. Nucléaire, énergie d’avenir ? Vendredi 12 janvier 2024, 20h15 MJC de Saint-Chamond Tarif normal : 3€ / Tarif réduit : 1.5€ Certains affirment que le nucléaire est une énergie d’avenir avec son côté moins polluant, avec très peu de CO₂ contrairement au charbon ou au gaz.

D’autres mettent en avant les dangers potentiels du nucléaire et le problème pas résolu des déchets…

En première partie, un film documentaire MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 74 48 »}, {« type »: « email », « value »: « coord.culturelle@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:15:00+01:00 – 2024-01-12T22:30:00+01:00

Heure : 19:15
Catégories d'Évènement: Loire, Saint-Chamond
Code postal 42400

