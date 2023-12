Kamtchatka, lettres à Olga MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 9 janvier 2024 17:00, Saint-Chamond.

Kamtchatka, lettres à Olga Mardi 9 janvier 2024, 18h00 MJC de Saint-Chamond Tarif normal : 6.5€ / tarif réduit : 5.5€

Le Kamtchatka est une péninsule située à l’extrémité est de la Russie, au nord du Japon et des Îles Kouriles. Grand comme la moitié de la France, c’est le territoire des ours, des nomades, des volcans (le Klioutchevskoi culmine à 4 850 mètres). Le pays a été interdit aux étrangers jusqu’en 1991.

À travers le personnage d’Andrey, ancien ingénieur russe qui parcourt cette région depuis 1989 et qui écrit pendant tout ce périple des lettres à sa compagne, Olga, restée à Saint-Pétersbourg, le spectateur va découvrir le Kamtckatka au fil des saisons.

Le conférencier Michel Zalio est guide de haute montagne depuis 1974.Très vite, outre son métier traditionnel dans les Alpes, il se passionne pour les voyages lointains et les montagnes du monde : Amérique du Sud, Etats-Unis, Népal, Afrique, Australie… Il y guide des expéditions d’altitude sur le Cho Oyu (8201m), le Dhaulagiri (8100m), le Baruntsé (7200m), l’Aconcagua (6980m). Auteur d’une vingtaine de livres, Il est également Président de la Cinémathèque des images de montagne.

