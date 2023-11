L’homme et l’animal, toute une histoire MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond L’homme et l’animal, toute une histoire MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 15 décembre 2023, Saint-Chamond. L’homme et l’animal, toute une histoire Vendredi 15 décembre, 20h15 MJC de Saint-Chamond Tarif normal 3€ / Tarif réduit 1.5€ Alors que des animaux étaient inclus dans les sociétés rurales préindustrielles à la fois comme compagnie et comme ressource puisque les hommes étaient potentiellement tout en même temps chasseurs, éleveurs, fermiers ou artisans, ils se sont trouvés spécialisés par notre manière de vivre. Il y a désormais les animaux qui ont été réduits à l’état de ressources (énergétiques ou alimentaires) de plus en plus industrialisées et les animaux de compagnie…

En première partie, un film documentaire MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 74 48 »}, {« type »: « email », « value »: « coord.culturelle@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Loire, Saint-Chamond

