Le mékong, au fil d’un fleuve mythique MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 12 décembre 2023, Saint-Chamond.

Le mékong, au fil d’un fleuve mythique Mardi 12 décembre, 18h00 MJC de Saint-Chamond Tarif normal 6.5€ / Tarif réduit : 5.5€

Le Mékong prend sa source au nord du Tibet et traverse six pays: la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et enfin le Vietnam. Durant 3 ans, par tous les moyens de locomotion, Philippe Jacq est parti à la rencontre de ce fleuve mythique et a partagé la vie quotidienne des populations. Il revient avec de magnifiques images. La province du Yunnan, les ethnies montagnardes, le Triangle d’Or, Luang Prabang, les 4000 îles, la cité d’Angkor, le delta du Mékong… autant de thèmes abordés dans ce film profondément humain. Face aux problèmes écologiques engendrés par sa récente exploitation hydroélectrique, le Mékong n’est plus un long fleuve tranquille… C’est un fleuve en sursis.

Le conférencier Philippe JACQ. Pour son troisième film: «Le Mékong, au fil d’un fleuve mythique», il sillonne à nouveau l’Asie du Sud-Est et part à la rencontre du fleuve Mékong et de ses populations. Huit mois de tournage à travers six pays, entre Chine et Vietnam.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 74 48 »}, {« type »: « email », « value »: « coord.culturelle@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T18:00:00+01:00 – 2023-12-12T21:00:00+01:00

La Coordination Culturelle de Saint-Chamond