Mahmoud ou la montée des eaux MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 2 décembre 2023, Saint-Chamond.

Mahmoud ou la montée des eaux Samedi 2 décembre, 20h30 MJC de Saint-Chamond 5€

En-dessous de lui, sa maison d’enfance, engloutie. Fermant les yeux sur la guerre qui gronde, il plonge, et c’est sa vie entière qu’il revoit

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mjc-saint-chamond/evenements/mahmoud-ou-lamontee-des-eaux »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mjcstchamond.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0477317115 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

MJC de Saint-Chamond