Saint-Chamond La bavarde MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 29 novembre 2023, Saint-Chamond. La bavarde Mercredi 29 novembre, 14h00 MJC de Saint-Chamond 5€ Ça bouscule un peu, intrigue parfois et réconforte enfin. Mais rassurez-vous, tout fini bien dans un éclat de rire tonitruant ! MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477317115 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mjcstchamond.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T14:00:00+01:00 – 2023-11-29T15:00:00+01:00

