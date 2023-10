Antarctique MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 21 novembre 2023, Saint-Chamond.

Antarctique Mardi 21 novembre, 18h00 MJC de Saint-Chamond Tarif normal 6.5€ / tarif réduit 5.5€

L’Antarctique, un continent si lointain, si extrême, et pourtant théâtre des plus belles aventures humaines. Les premiers explorateurs ont raconté leurs expéditions hors du commun que seul l’imaginaire peut se représenter. Tous étaient animés par la quête de l’exploit et la découverte de l’inconnu. Une attraction magnétique qu’éprouvent toujours aujourd’hui scientifiques et touristes, le temps d’une croisière ou d’une saison d’hivernage. à travers leur rencontre, nous pouvons apercevoir l’indicible : la vie sur un continent immense et glacé où les extrêmes se côtoient. Cette terre inhospitalière pousse l’humanité au-delà de ses limites physiques et psychologiques, tout en lui offrant un émerveillement quotidien. Elle promet aussi de nouvelles découvertes scientifiques, qui permettront de mieux comprendre cette terre vierge et fragile… pour mieux la protéger !

Le conférencier Luc Dénoyer est auteur, réalisateur et conférencier. Il découvre l’Arctique en 1985 et y retourne depuis régulièrement. Avec un groupe d’accompagnateurs de voyages polaires, il participe à la création de l’agence Grand Nord Grand Large…

