Pollution des villes, pollution des champs MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond

Saint-Chamond Pollution des villes, pollution des champs MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 10 novembre 2023, Saint-Chamond. Pollution des villes, pollution des champs Vendredi 10 novembre, 20h15 MJC de Saint-Chamond Tarif normal 3€ / Tarif réduit 1.5€ Dans les zones urbaines comme dans les campagnes la pollution générée par des produits chimiques polluent l’air, le sol, les aliments et même nos corps. L’application de la législation sur l’utilisation de ces produits chimiques se heurte aux lobbys qui obtiennent des dérogations au mépris de notre santé et de la nature

En première partie, un film documentaire. MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 74 48 »}, {« type »: « email », « value »: « coord.culturelle@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

