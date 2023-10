Stage de magie MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 25 octobre 2023, Saint-Chamond.

Stage de magie Mercredi 25 octobre, 09h00 MJC de Saint-Chamond Sur inscription : 5€

Stéphane le Magicien te donne rendez-vous à la MJC le mercredi 25 octobre de 9h à 12h pour t’apprendre à manier les cartes comme un pro. Tu pourras même repartir avec ton paquet de cartes tout neuf pour jouer des tours à ta famille et tes ami-es !

Après une carrière de plus de 15 ans dans l’univers des casinos de jeux, Stephane Birault s’oriente par passion vers cet art unique qu’est la magie de proximité. Il est aujourd’hui affilé à la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs et à l’Amicale Robert Houdin de Lyon qui regroupe des passionné-es et des professionnel-les.

15 enfants maximum, inscription fortement conseillée !

Évènement proposé à l’occasion des Tentations artistiques 2023, le festival pour les jeunes des MJC de la Loire du 23 au 31 octobre organisé par l’Association Départementale des MJC de la Loire.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477317115 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mjcstchamond.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T09:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00

MJC de Saint-Chamond