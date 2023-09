Lernapar, sur la route des moutons, du Mezenc à l’Arménie MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 17 octobre 2023, Saint-Chamond.

Lernapar, sur la route des moutons, du Mezenc à l’Arménie Mardi 17 octobre, 18h00 MJC de Saint-Chamond Tarif normal : 5€ / Tarif réduit : 4€

Cette soirée l’occasion d’évoquer les évènements qui bouleversent l’Arménie aujourd’hui et d’un débat non seulement sur l’aide humanitaire vers les pays fragilisés et meurtris par des enjeux géopolitiques qui les dépassent, mais aussi, sur le déplacement d’animaux de nos contrées vers des pays très éloignés où l’élevage se pratique dans un contexte économiquement et géographiquement très différent. Le film restitue le parcours de la voyageuse en suivant sa trace : sur son chemin elle a croisé, des hommes, des femmes et des enfants. Ils ne connaissaient rien de son histoire, elle ne connaissait rien de la leur. Une aventure pleine de rencontres, et de paysages à découvrir.

dans le cadre du mois de l’Arménie et de l’Artsakh

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477227448 »}, {« type »: « email », « value »: « coord.culturelle@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T18:00:00+02:00 – 2023-10-17T21:00:00+02:00

La Coordination Culturelle de Saint-Chamond