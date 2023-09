Dispersion | Tsir ou tsan MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond Dispersion | Tsir ou tsan MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, 30 septembre 2023, Saint-Chamond. Dispersion | Tsir ou tsan 30 septembre et 1 octobre MJC de Saint-Chamond 10€ plein tarif / 7€ adhérent MJC Dans la grande Histoire, se déroule la petite histoire de ces personnages empreints d’héritages, de doutes, qui questionnent leur religion, leur attachement, leurs désir d’un monde meilleur, ailleurs peut être ?

Dans le cadre du mois de l’Arménie et de l’artsakh MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0616470988 »}, {« type »: « email », « value »: « edmond.anemian@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T22:30:00+02:00

2023-10-01T16:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00 Compagnie de l’eventail Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu MJC de Saint-Chamond Adresse 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Ville Saint-Chamond Departement Loire Age min 18 Age max 121 Lieu Ville MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond latitude longitude 45.474745;4.512737

MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamond/