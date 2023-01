LA JUSTICE AVEC QUELS MOYENS ? MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

LA JUSTICE AVEC QUELS MOYENS ? Vendredi 3 février, 20h15 MJC de Saint-Chamond

En première partie, un film documentaire handicap moteur mi MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Avec la participation de Maitre Sofia SOULA-MICHAL, avocate en droit du travail et présidente de l’Association des Défenseurs de la Justice qui rassemble des avocats, greffiers et magistrats qui dénoncent une « clochardisation » de la justice (délais à rallonge, manque de moyens et de personnels…). Maitre François PAQUET, avocat au Barreau de St-Etienne Dans ce débat, on pourrait aborder, outre le constat, le contenu de la réforme de la justice qui vient d’être annoncée.

