Atelier logiciels libres proposé par la MJC de St-Chamond MJC de Saint-Chamond, 31 janvier 2023, Saint-Chamond. Atelier logiciels libres proposé par la MJC de St-Chamond Mardi 31 janvier, 18h00 MJC de Saint-Chamond

Tout public – Accès libre

Venez participez à un atelier sur la thématique des logiciels libres ! MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la Libération 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://jeparticipe.saint-chamond.fr/project/sobriete-numerique/collect/sobriete-numerique/proposals/logiciels-libre »}] Venez participez à un atelier sur la thématique des logiciels libres proposé par la MJC de Saint Chamond.

Détails de l’atelier : https://jeparticipe.saint-chamond.fr/project/sobriete-numerique/collect/sobriete-numerique/proposals/logiciels-libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T18:00:00+01:00

2023-01-31T20:00:00+01:00

