L’empathie, une nouvelle compétence ou un objet marketing ? MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

L’empathie, une nouvelle compétence ou un objet marketing ? MJC de Saint-Chamond, 20 janvier 2023, Saint-Chamond. L’empathie, une nouvelle compétence ou un objet marketing ? Vendredi 20 janvier 2023, 19h30 MJC de Saint-Chamond

3€ adh / 6€ ext

Le terme d’empathie est apparu il y a peu dans le vocabulaire commun. handicap moteur mi MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Cette notion désigne à la fois l’attention portée à autrui, la capacité à compatir, à éprouver ses souffrances, à prôner la bienveillance et à coopérer. Depuis, elle est aussi utilisée dans le monde politique, à l’école, dans l’entreprise comme une valeur cardinale et une compétence professionnelle. On invite l’encadrant, le professeur, l’infirmier à éprouver de l’empathie. Mais l’empathie est sélective, elle est aussi source d’inégalités car se pencher sur le sort des uns c’est oublier le sort des autres. Elle est aussi à l’origine de souffrance, de fatigue « compassionnelle » comme c’est le cas des accompagnants de malades ou des personnels éducatifs. Cette valeur fait l’objet depuis peu de manipulations en politique, dans la publicité, dans le management ou de la part des extrémistes religieux. L’empathie à l’égard des populations victimes de guerres ou de génocides a amené des gens à s’engager dans des mouvements terroristes, à adhérer et soutenir des régimes ou des idéologies totalitaires ou racistes. Innée ou acquise, nous ne sommes pas tous égaux devant l’empathie. Elle peut renforcer ou exacerber des tendances naturelles à préférer nos proches, notre communauté, les animaux ou encore les robots.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T19:30:00+01:00

2023-01-20T23:00:00+01:00 MJC de Saint-Chamond

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu MJC de Saint-Chamond Adresse 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Ville Saint-Chamond Age minimum 18 Age maximum 121 lieuville MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Departement Loire

MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamond/

L’empathie, une nouvelle compétence ou un objet marketing ? MJC de Saint-Chamond 2023-01-20 was last modified: by L’empathie, une nouvelle compétence ou un objet marketing ? MJC de Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond 20 janvier 2023 MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Saint-Chamond

Saint-Chamond Loire