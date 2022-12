Atelier diététique chinoise hivernale MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Atelier diététique chinoise hivernale Samedi 7 janvier 2023, 10h00 MJC de Saint-Chamond

Sur inscription

Retrouver un rythme sain après les fêtes avec Magali Rubet, thérapeute en énergétique chinoise. MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Venez découvrir lors d’un atelier pratique les principes de la diététique chinoise grâce à quelques recettes simples et savoureuses. Au menu : sauté de porc aux carottes et à la mandarine séchées, gruau de riz au noix et soupe miso. Bon appétit !

