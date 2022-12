La nuit du muet MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

La nuit du muet MJC de Saint-Chamond, 2 décembre 2022, Saint-Chamond. La nuit du muet Vendredi 2 décembre, 19h00 MJC de Saint-Chamond

Entrée libre

Partons en voyage dans le cinéma muet avec Fabrice Calzettoni de l’Institut Lumière de Lyon. Au programme : regards sur Friedrich Wilhelm Murnau, Buster Keaton et Charlie Chaplin MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Le premier, Murnau, est le chef de file de l’expressionnisme allemand et un modèle pour de très nombreux cinéastes.

Le second, Keaton, créa un personnage qui n’a jamais souri au cinéma. Grand calculateur, il va jouer avec l’espace et les décors comme personne.

Le dernier, mais pas des moindres, Chaplin a été l’artiste le plus connu du monde. Le langage cinématographique qu’il mit au point fût universel. De nombreux extraits de films analysés et commentés à découvrir lors de cette soirée d’1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T19:00:00+01:00

2022-12-02T23:30:00+01:00 MJC de Saint-Chamond

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu MJC de Saint-Chamond Adresse 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Ville Saint-Chamond Age minimum 18 Age maximum 121 lieuville MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Departement Loire

MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamond/

La nuit du muet MJC de Saint-Chamond 2022-12-02 was last modified: by La nuit du muet MJC de Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond 2 décembre 2022 MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Saint-Chamond

Saint-Chamond Loire