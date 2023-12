Bal Folk avec le groupe Stockfish Mjc De Rodez, Rodez (12) Bal Folk avec le groupe Stockfish Mjc De Rodez, Rodez (12), 9 décembre 2023, . Bal Folk avec le groupe Stockfish Samedi 9 décembre, 21h00 Mjc De Rodez, Rodez (12) 7 La Musique de « Stockfish » est au diapason de la terre qui l’a vu naître ; elle déambule entre âme Celtique et chaleur Occitane. De Reels en Bourrées, ses mélodies flânent dans un paysage de diversité, à l’image du Rouergue. Elle puise son caractère dans cette terre de Dolmens et ses tonalités ont l’accent rocailleux de la langue d’Oc. Le temps d’une soirée, « Stockfish » vous invite à voyager ! — Organisé par le club Danses et Musiques traditionnelles de la MJC de Rodez PAF 7 € source : événement Bal Folk avec le groupe Stockfish publié sur AgendaTrad Mjc De Rodez, Rodez (12) 1, Rue Saint-Cyrice

Mjc De Rodez, Rodez (12) 1, Rue Saint-Cyrice
Mjc De Rodez, 12000 Rodez, France

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-10T01:00:00+01:00

Samedi 9 décembre 2023, 21h00 - 01h00
Lieu: Mjc De Rodez, Rodez (12)
Adresse: 1, Rue Saint-Cyrice, 12000 Rodez, France
Coordonnées: 44.353097;2.578013

