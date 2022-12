Bal folk avec No&Mi MJC de Neuville, Neuville-sur-Saône (69)

Bal folk avec No&Mi MJC de Neuville, Neuville-sur-Saône (69), 21 janvier 2023, . Bal folk avec No&Mi Samedi 21 janvier 2023, 20h30 MJC de Neuville, Neuville-sur-Saône (69) avec No&Mi MJC de Neuville, Neuville-sur-Saône (69) 15, Place du 8 Mai MJC de Neuville, 69250 Neuville-sur-Saône, France [{« link »: « https://noemiesolo.jimdofree.com/pr%C3%A9sentation/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/mjc-neuville/evenements/bal-folk-avec-noemi »}, {« link »: « http://www.adrienalrivie.fr/project/western-marocain-estampes/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40103 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Un bal folk joyeux et intimiste avec No&Mi et son accordéon. 20h : Initiation aux danses 20h30 : Bal Il y a maintenant plus de 10 ans que Noémie évolue dans le monde des musiques traditionnelles, munie de son inséparable accordéon diatonique.Au fil de ses rencontres musicales, elle a développé son style bien à elle et reconnaissable entre tous.Elle sait mêler soupirs et notes irrégulières, surprenant ceux qui dansent, émouvant ceux qui écoutent. Pour découvrir No&Mi, c’est par ici ! Entrée : 10€ Réservation ici Ce bal fera suite à un vernissage d’exposition « Estampes de voyages », suivi d’un repas partagé. 18h30 : Vernissage d’exposition : interprétations en linogravure de photographies de voyage, d’Adrien Alrivie 19h : Repas partagé Pour découvrir Adrien, c’est par là ! Entrée : Gratuit, avec un bon plat à partager :) source : événement Bal folk avec No&Mi publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T20:30:00+01:00

2023-01-22T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu MJC de Neuville, Neuville-sur-Saône (69) Adresse 15, Place du 8 Mai MJC de Neuville, 69250 Neuville-sur-Saône, France Age maximum 110 lieuville MJC de Neuville, Neuville-sur-Saône (69)

MJC de Neuville, Neuville-sur-Saône (69) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//