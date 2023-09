THÉÂTRE: ET SURTOUT POUR LE PIRE ! MJC de Marienthal Barst, 29 octobre 2023, Barst.

Barst,Moselle

La pièce de cette année est intitulée : « … Et surtout pour le pire ! », l’auteure en est Viviane Tardivel.

Résumé : Rien ne va plus entre Fanny et Paulin qui ne supporte plus sa femme, ni entre Marius et Rose qui ne supporte plus son mari. Rendez-vous est pris chez M. le juge Gabriel pour demander le divorce. Mais celui-ci a d’autres chats à fouetter et se trouve très perturbé. Et en plus Jo, un plombier…enfin une plombière… pensait être seule ce jour-là pour réparer des dégâts des eaux dans la salle d’attente. Tout ce petit monde se retrouve en même temps dans le cabinet de Gabriel Laloit et le mélange des personnalités donne du fil à retordre au pauvre juge… Vous l’aurez compris, il s’agit d’une comédie burlesque.

Sur réservation obligatoire par téléphone. Un chapeau circulera au profit des Restos du Coeur.. Tout public

Dimanche 2023-10-29 15:30:00 fin : 2023-10-29 17:30:00. 0 EUR.

MJC de Marienthal route de Strasbourg

Barst 57450 Moselle Grand Est



This year’s play is entitled: « ? Et surtout pour le pire! », written by Viviane Tardivel.

Summary: Nothing goes well between Fanny and Paulin, who can’t stand his wife, nor between Marius and Rose, who can’t stand her husband. An appointment is made with Judge Gabriel to file for divorce. But Judge Gabriel has other fish to fry and is very upset. What’s more, Jo, a plumber, thought she was alone that day to repair some water damage in the waiting room. All these people end up in Gabriel Laloit’s office at the same time, and the mix of personalities gives the poor judge a hard time? As you can see, this is a slapstick comedy.

Reservations required by telephone. A hat will be passed around for the benefit of Restos du Coeur.

La obra de este año se titula « ? La autora es Viviane Tardivel.

Resumen: Nada va bien entre Fanny y Paulin, que ya no soporta a su mujer, ni entre Marius y Rose, que ya no soporta a su marido. Se cita con el juez Gabriel para pedirle el divorcio. Pero éste tiene otros asuntos que tratar y está muy disgustado. Además, Jo, fontanera, piensa que ese día está sola para reparar unos desperfectos causados por el agua en la sala de espera. Todas estas personas acaban en el despacho de Gabriel Laloit al mismo tiempo, y la mezcla de personalidades provoca al pobre juez un verdadero dolor de cabeza.. Como se habrá dado cuenta, se trata de una comedia de humor.

Reserva previa por teléfono. Se repartirá un sombrero a beneficio de Restos du Coeur.

Das diesjährige Stück trägt den Titel: « ? Und vor allem für das Schlimmste! », die Autorin ist Viviane Tardivel.

Zusammenfassung: Nichts geht mehr zwischen Fanny und Paulin, der seine Frau nicht mehr ausstehen kann, oder zwischen Marius und Rose, die ihren Mann nicht mehr ausstehen kann. Es wird ein Termin bei Richter Gabriel vereinbart, um die Scheidung einzureichen. Doch dieser hat andere Sorgen und ist sehr verwirrt. Und Jo, ein Klempner – oder eine Klempnerin – dachte, er sei an diesem Tag allein, um einen Wasserschaden im Wartezimmer zu beheben. All diese Leute treffen sich gleichzeitig in der Kanzlei von Gabriel Laloit und die Mischung der Persönlichkeiten bereitet dem armen Richter Kopfzerbrechen Es handelt sich also um eine burleske Komödie.

Eine telefonische Reservierung ist erforderlich. Ein Hut wird zugunsten der Restos du Coeur herumgereicht.

