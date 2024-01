Forum des musicien·nes 92 Mjc de la Vallée / Chaville / 92 Chaville, samedi 2 mars 2024.

Forum des musicien·nes 92 Le rendez-vous de la scène locale 92 Samedi 2 mars, 13h30 Mjc de la Vallée / Chaville / 92 Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T13:30:00+01:00 – 2024-03-02T22:00:00+01:00

Pour sa 1ere édition le Forum des musicien·nes s’installe à la MJC de la Vallée à Chaville ! Rendez-vous le samedi 2 mars 2024 à partir de 13h30 pour la rencontre des actrices et acteurs des musiques actuelles dans les Hauts-de-Seine, et ce que vous soyez :

musicien∙ne

étudiant∙e

artiste

photographe

manager∙euse en herbe ou professionnel∙le

programmateur∙trice

membre d’une association culturelle

graphiste

webmaster

organisateur∙trice de festival

bénévole ou en service civique dans une structure de musiques actuelles…

Le RIF – Réseau des musiques actuelles en Île-de-France et ses adhérents vous invitent à ce temps d’infos musicien∙ne∙s, qui sera l’occasion d’échanger ensemble autour d’ateliers et de conférences, de rencontrer des actrices et acteurs des musiques actuelles, ou encore de faire connaissance avec les potentiel∙le∙s futur∙e∙s partenaires de vos projets à l’occasion de l’apéro-rencontres. En parallèle auront lieu des temps de dépistages auditifs et de moulage de bouchons d’oreilles.

Détail du programme (prochainement disponible)

Forum Rencontres