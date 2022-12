Open Mic Mjc de la Vallée / Chaville / 92 Chaville Catégories d’évènement: Chaville

Hauts-de-Seine

Open Mic Mjc de la Vallée / Chaville / 92, 13 janvier 2023, Chaville. Open Mic Vendredi 13 janvier 2023, 18h00 Mjc de la Vallée / Chaville / 92

Entrée libre

Rappeurs et rappeuses amateur·rices ou aguerri·es, venez participer à cet open mic sur la scène du caf’. Mjc de la Vallée / Chaville / 92 25 rue des fontaines chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France Rappeurs et rappeuses amateur·rices ou aguerri·es, venez participer à cet open mic sur la scène du caf’.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T18:00:00+01:00

2023-01-13T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Chaville, Hauts-de-Seine Autres Lieu Mjc de la Vallée / Chaville / 92 Adresse 25 rue des fontaines chaville Ville Chaville lieuville Mjc de la Vallée / Chaville / 92 Chaville Departement Hauts-de-Seine

Mjc de la Vallée / Chaville / 92 Chaville Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaville/

Open Mic Mjc de la Vallée / Chaville / 92 2023-01-13 was last modified: by Open Mic Mjc de la Vallée / Chaville / 92 Mjc de la Vallée / Chaville / 92 13 janvier 2023 Chaville Mjc de la Vallée / Chaville / 92 Chaville

Chaville Hauts-de-Seine