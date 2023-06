Concert – Chaville MJC de la Vallée / 25 de la Vallée Chaville, 21 juin 2023, Chaville.

Cette année, la MJC et la ville de Chaville s’associe pour faire vivre la musique partout dans la ville. 5 lieux de concert, plus de 20 groupes et de la bonne humeur. Voici ce qui vous attends le 21 juin à Chaville.

CAF’ de la MJC – de 18h30 à 20h

Nobodies [Rock]

Antares [Pop]

Flybak [Rock]

Siberian Shamans [Psych-Rock]

Far at Night [Post Punk]

Clayton Ravine [Rock]

Sacha Terrat [Oceanic Trip Hop]

Place du Marché – de 18h30 à 23h

Laure-Amélie Didot [Pop acoustique]

Metropolice [Groove]

Goldkid [Variétés]

CasteL7 [Rock / Pop / Blues]

John C. de Mars [Indie Rock]

Morning [Pop-Rock]

Raizer RZP [Rock]

Atrium – 20h

Chorale Harmonie [Gospel]

École Anatole France (Rue St Paul) – 20h

Katz [Pop-Rock]

Freaking bad [Pop-Rock]

