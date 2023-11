Conférence et animations autour de la laïcité MJC de la Châtre La Châtre Catégories d’Évènement: Indre

La Châtre Conférence et animations autour de la laïcité MJC de la Châtre La Châtre, 14 décembre 2023, La Châtre. Conférence et animations autour de la laïcité Jeudi 14 décembre, 20h00 MJC de la Châtre Un événement organisé par la Ligue de l’Enseignement et le Comité du Berry de l’association des Ami.e.s de la Commune de Paris 1871.

Avec un petit concert du duo Luxe Communal qui jouera 4 de ses chansons sur le thème de l’histoire de la Commune de Paris 1871, des créations originales faisant revivre des instants de vie de femmes et d’hommes qui ont défendu activement les valeurs démocratiques et citoyennes.

Horaires à préciser. MJC de la Châtre 16 rue Henri de Latouche 36400 La Châtre La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « programmation@mjcs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 48 08 23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Indre, La Châtre Autres Lieu MJC de la Châtre Adresse 16 rue Henri de Latouche 36400 La Châtre Ville La Châtre Departement Indre Lieu Ville MJC de la Châtre La Châtre latitude longitude 46.579271;1.989331

MJC de la Châtre La Châtre Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chatre/