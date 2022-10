Festival du théâtre amateur MJC de La Baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Tout au long de la semaine, les troupes de comédiens amateurs talentueux se succèdent pour vous présenter des comédies originales ou des classiques du genre.

Les meilleures d’entre elles sont récompensées lors de la cérémonie de remise des prix dans les catégories : comédienne, comédien, mise en scène, texte inédit et coup de cœur.

Les représentations sont ouvertes à tous, alors venez rire et vous émouvoir ! **ENTREE LIBRE Mardi 22 novembre**



« En Phèdre et damnations »

de Nicole Attuil

par la compagnie Petit théâtre de Guérande 17 heures



« Ailleurs»

de Jean Audoin

par la Compagnie Sentimensonges de Mauves sur Loire 20 heures 30





Jeudi 24 Novembre



« Paroles d’Hommes »

de Denis Le Guillochet

Atelier théâtre J.C. Guillaume Le Pouliguen 17 heures



« La Peau d’Elisa »

de Carole Fréchet

par la compagnie du Sagittaire Houssay 20 heures 30





Vendredi 25 novembre

« Faisons un rêve»

de Sacha Guitry Adaptation H. Dardant

par l’association La Touline de la Turballe 17 heures



« Exil (s) »

de Yves Legout

par La Compagnie Les Embarqués de Rezé 18 heures 30



« Simone de Narbonne »

de Jean Michel Couraud

par la Compagnie Même à trois de Vertou 20 heures 30





Samedi 26 novembre



« Folie Dansante»

de Sarah Delanoë

Par la Compagnie Sable et Sel de la Bernerie 16 heures 30



« Chute »

de Pascal Nordmann

Par la Compagnie Par delà les Mirages de St Nazaire 18 heures 30





« Petit déjeuner compris »

de Christine Reverho

par la Comédie Mi-Sèvre-Mi-Raisin de Rezé 20 heures 30





Dimanche 27 novembre



« Mais où est donc passé Darwin ? »

de Joël Bonnemaison

par la Compagnie du Pommier de Mouzillon 15 heures 30



à Suivre



Remise des prix du festival

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T09:00:00+01:00

2022-11-27T19:00:00+01:00

