La Ville de Mamoudzou est engagée pour une ville durable et une ville qui s’adapte aux changements climatiques.

En effet, depuis 2018, la Ville, à travers son programme de renouvellement urbain sur Kawéni, travaille sur des aménagements face aux vulnérabilités des risques.

Lors de cette matinée, il s’agit de présenter, à travers des expositions, comment construire ou ne pas construire sur des terrains présentant des aléas, comment l’architecture s’adapte. Plusieurs expositions seront présentes : celles du DSA sur les risques majeurs de l’école d’architecture de Belleville, celles de LESELAM (programme de lutte contre l’érosion des sols et l’envsaement du lagon de Mayotte), celles sur le programme NPNRU de Kawéni.

L’association Hawa sera présente pour faire des ateliers et sensibiliser sur la pollution de l’air.

Il s’agira enfin de vulgariser le risque et la mémoire du risque avec une pièce de théatre de la troupe les enfants de Mabawa. La représentation « les gardiens de la nature » démarrera à 11h.

