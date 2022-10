Exposition : Toulouloune, urgence d’habiter MJC de Kawéni, 15 octobre 2022, Kawéni.

Cette exposition ouverte à tous aura pour objectif de sensibiliser les différents publics à la question de l’habitat informel et des bidonvilles, de témoigner de la vie à l’intérieur de ces derniers, tout en informant sur la question des risques naturels. Cette exposition aura pour base et s’exprimera à travers les travaux menés par les étudiants du Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement en architecture des Risques Majeurs (DSA RM) de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (ENSAPB) venus en novembre dernier pour travailler sur le quartier informel de Toulouloune, situé au bord de la ravine Kawéni la poste dans les hauteurs de Kawéni.

Cette exposition intègre quatre parties. La première traite des risques majeurs de manière globale à l’échelle de l’île ; La deuxième d’une analyse des risques présents à Toulouloune ; La troisième de projets imaginés par les étudiants pour réduire l’impact des aléas dans cet espace informel. La quatrième partie présentera deux projets d’envergure en cours et menés par la ville de Mamoudzou dans un espace bidonvillisé voisin de Toulouloune : La création de cheminements piétons visant à réduire la vulnérabilité aux risques inondations et glissements de terrain couplé à la construction d’abris multirisques, ainsi que la création de 8 logements conçus pour résister aux séismes et aux cyclones.

Des maquettes d’architectures utopiques en rapport avec le risque cyclonique, imaginées par la classe 301 du collège K1 de Kawéni, seront également exposées.

Cette exposition se tiendra à la MJC de Kawéni (parc SPPM) le samedi 15 octobre de 9h à 15h.

b.lucas@mamoudzou.yt

Direction de la Rénovation Urbaine, Ville de Mamoudzou

avec la présence de AIR architecture



Ville de Mamoudzou