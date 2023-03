Nos ancêtres les migrants MJC de Gaillac Gaillac Catégories d’Évènement: Gaillac

Nos ancêtres les migrants MJC de Gaillac, 16 mars 2023, Gaillac. Nos ancêtres les migrants Jeudi 16 mars, 20h30 MJC de Gaillac Cette conférence reprend, sous une forme ludique et condensée, les analyses développées par Gérard Noiriel dans ses livres sur l’histoire de l’immigration en France. Le but est de rappeler que les migrations ont été une dimension essentielle de notre histoire commune, un facteur fondamental dans le progrès des civilisations. La population française a été constamment renouvelée depuis l’Antiquité par l’arrivée de migrants. Ces nouveaux venus furent souvent victimes de discriminations, mais ceux qui sont restés ont fini par se fondre dans le « creuset français ». La conférence accorde aussi une place importante aux bouleversements qui se sont produits au XXe siècle en raison de la « nationalisation » des sociétés : le durcissement des frontières, les papiers d’identité, la montée des discours xénophobes et racistes ont rendu plus difficile la situation des migrants, comme le montre, hélas, notre actualité.

La conférence fait passer des connaissances de façon ludique avec des dialogues, du jeu, des marionnettes, des chansons, l'utilisation d'images d'archives.

