bal folk Mjc De Fresnes, Fresnes (94)

bal folk Mjc De Fresnes, Fresnes (94), 15 avril 2023, . bal folk Samedi 15 avril, 19h30 Mjc De Fresnes, Fresnes (94)

9 € (adhérent), 11 €

organisé par MJC Louise Michel Mjc De Fresnes, Fresnes (94) 2, Avenue du Parc des Sports Mjc De Fresnes, 94260 Fresnes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40631 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] La Faribole anime depuis plus de 40 ans des bals folk en région parisienne et ailleurs à l’occasion de rencontres, d’échanges ou de festivals. La Faribole s’est spécialisée dans des danses d’animations peu ou pas pratiquées dans les bals. Avec un minimum d’explications, les danseuses et danseurs de La Faribole entraînent le bal dans ses danses. Le groupeTrad’Ouïr composé de 5 musiciens, interprète un répertoire original de musiques traditionnelles arrangées ou de composition. Avec ses musiques de France, d ‘Irlande, des Balkans, ou d’Europe Centrale, T’O invite au voyage dans les bals qu’il anime, dans une ambiance populaire et festive. source : événement bal folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T19:30:00+02:00

2023-04-15T23:30:00+02:00

Détails Autres Lieu Mjc De Fresnes, Fresnes (94) Adresse 2, Avenue du Parc des Sports Mjc De Fresnes, 94260 Fresnes, France Age maximum 110 lieuville Mjc De Fresnes, Fresnes (94)

Mjc De Fresnes, Fresnes (94) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//