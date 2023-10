Rencontre Playlist « Take on me » MJC de Chaumont Chaumont Catégories d’Évènement: Chaumont

Haute-Marne Rencontre Playlist « Take on me » MJC de Chaumont Chaumont, 5 décembre 2023, Chaumont. Rencontre Playlist « Take on me » Mardi 5 décembre, 18h30 MJC de Chaumont Gratuit L’enregistrement Souvent considérée comme l’étape cruciale de la vie d’un groupe, presque un rite de passage, l’enregistrement est un point central dans son développement. Cette table ronde permettra d’échanger avec des musiciens et ingénieurs du son pour avoir de nombreux conseils et connaître les pièges à éviter dans son projet d’enregistrement. Intervenants :

Sébastien Colin – Musicien et ingénieur du son (Anaman Studio)

Julien Cottet – Musicien et directeur de l’école de musique de Langres

Alexandre Doizenet – Régisseur son live et ingénieur du son studio

Mike Vignacq – Producteur de musique (association Graphizik)

Benjamin Voillemin – Ingénieur du son (Onoffonic) Public : musiciens et musiciennes amateurs ou en cours de professionnalisation En partenariat avec la MJC de Chaumont MJC de Chaumont 7 Rue Damrémont, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « guillaume.deveney@artsvivants52.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:30:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00

2023-12-05T18:30:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00 rencontre playlist © Adobe Stock Détails Catégories d’Évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu MJC de Chaumont Adresse 7 Rue Damrémont, 52000 Chaumont Ville Chaumont Departement Haute-Marne Lieu Ville MJC de Chaumont Chaumont latitude longitude 48.113251;5.139894

MJC de Chaumont Chaumont Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumont/