Haute-Marne Rencontre Playlist « Com’ together » MJC de Chaumont Chaumont, 7 novembre 2023, Chaumont. Rencontre Playlist « Com’ together » Mardi 7 novembre, 18h30 MJC de Chaumont Gratuit Communiquer autour de son projet Faire connaître son projet, c’est en parler autour de soi. Mais pour éviter de s’époumoner sans résultat, nous vous donnerons quelques pistes pour construire, petit à petit, un réseau efficace pour faire entendre sa musique. Intervenant : Adrien Vallée – Responsable de communication du CDCN « L’échangeur » Hauts-de-France Public : musiciens et musiciennes amateurs ou en cours de professionnalisation En partenariat avec la MJC de Chaumont MJC de Chaumont 7 Rue Damrémont, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « guillaume.deveney@artsvivants52.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu MJC de Chaumont Adresse 7 Rue Damrémont, 52000 Chaumont Ville Chaumont

