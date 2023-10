Halloween à la MJC de Castanet-T. MJC de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, 30 octobre 2023, Castanet-Tolosan.

Halloween à la MJC de Castanet-T. 30 et 31 octobre MJC de Castanet-Tolosan Tarifs Habituels

Halloween à la MJC

Lundi 30 & Mardi 31 Octobre à la MJC : Venez découvrir le parcours hanté de 14h à 18h30

et le Mardi 31 Octobre au MJC Ciné 113 :

10h15 – Ciné P’tit déj’ – Contes et silhouettes (4€ pour tous) – Dès 3 ans – 0h43

Programme de quatre courts métrages de Lotte Reiniger.

– La Belle au bois dormant

– Blanche-Neige et Rose-Rouge

– Poucette

– Hansel et Gretel

La bande son est une création originale de Laurent Marode et Isabelle Seleskovitch.

14h15 – Le Manoir Hanté (tarifs habituels) – Dès 8 ans – 2h00

Inspiré de l’attraction mythique des parcs Disneyland, LE MANOIR HANTÉ raconte l’histoire d’une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison.

17h15 – La Nonne 2 (tarifs habituels) – Dès 12 ans – 1h49

Le mal n’a jamais été aussi proche : Valak, la nonne démoniaque de Conjuring revient… Dans le sud de la France.

20h15 – Five Night At Freddy (Avant-Première, tarifs habituels) – Dès 12 ans – 3h00

Le film met en scène la prise de service d’un agent de sécurité assez perturbé dans la pizzeria de Freddy Fazbear. Lors de cette première nuit, il se rend compte que les nuits chez Freddy ne sont pas de tout repos et qu’il pourrait bien ne pas revoir le jour.

Animations et surprises à découvrir !

MJC de Castanet-Tolosan 20 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 61 81 83 56 http://www.mjc-castanet-tolosan.fr/ https://www.facebook.com/MJCCastanet/ La Maison des Jeunes et de la Culture de Castanet-Tolosan > Lundi : fermé > Mardi : 9h30-12h15 / 13h30-18h45 > Mercredi : 9h30-12h15 / 13h30-18h45 > Jeudi : 9h30-12h15 / 13h30-18h45 > Vendredi : 9h30-12h15 / 13h30-17h45 Il n’y a pas d’activités durant les vacances scolaires.

