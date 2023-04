Stage de dessin nu à la MJC MJC de Cahors Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot

Stage de dessin nu à la MJC MJC de Cahors, 30 avril 2023, Cahors . Cahors ,Lot , Stage de dessin nu à la MJC 201 Rue Clémenceau MJC de Cahors Cahors Lot MJC de Cahors 201 Rue Clémenceau

2023-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-30 16:00:00 16:00:00

MJC de Cahors 201 Rue Clémenceau

Cahors

Lot . 40 EUR La MJC de Cahors vous propose d’assister à stage de dessin nu avec modèle, animé par Patrick Laroche.

La liste des fournitures demandées est disponible à l’accueil de la MJC.

Le repas est pris en commun type auberge espagnole. Réservation à la MJC MJC de Cahors

MJC de Cahors 201 Rue Clémenceau Cahors

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Cahors Lot MJC de Cahors 201 Rue Clémenceau Ville Cahors Departement Lot Tarif Lieu Ville MJC de Cahors 201 Rue Clémenceau Cahors

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors /

Stage de dessin nu à la MJC MJC de Cahors 2023-04-30 was last modified: by Stage de dessin nu à la MJC MJC de Cahors Cahors 30 avril 2023 201 rue Clémenceau MJC de Cahors Cahors Lot Lot MJC de Cahors Cahors

Cahors Lot