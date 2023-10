Info partenaire : Fête de la science – Sports & sciences 2023 à la MJC d’Ambérieu en Bugey MJC d’Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey, 14 octobre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Info partenaire : Fête de la science – Sports & sciences 2023 à la MJC d’Ambérieu en Bugey Samedi 14 octobre, 10h00, 13h30 MJC d’Ambérieu en Bugey Gratuit

La MJC d’Ambérieu et tous ses partenaires vous invitent à cette journée ludique, interactive et pédagogique pour aborder différents aspects de la thématique science et sports : e-sport, handisport, rencontre de sportifs professionnels, ateliers technologiques, gestion du stress et préparation mentale…

À découvrir en famille !

Plus d’info : http://www.mjc-amberieu.org/images/PLAQUETTE_F%C3%8ATE_DE_LA_SCIENCE_BD.pdf

MJC d'Ambérieu en Bugey place jules Ferry, ambérieu-en-bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T13:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00