Repair Café Ambérieu le sam 3 dec à la MJC Ambérieu dans le cadre du Téléthon MJC d’Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Repair Café Ambérieu le sam 3 dec à la MJC Ambérieu dans le cadre du Téléthon MJC d’Ambérieu en Bugey, 3 décembre 2022, Ambérieu-en-Bugey. Repair Café Ambérieu le sam 3 dec à la MJC Ambérieu dans le cadre du Téléthon Samedi 3 décembre, 09h00 MJC d’Ambérieu en Bugey

Participation libre

Le prochain Repair Café sera un Repairthon puisqu’il se déroulera dans le cadre du téléthon à la MJC Ambérieu ce samedi 3 décembre de 9h à 12h. handicap moteur mi MJC d’Ambérieu en Bugey place jules Ferry, ambérieu-en-bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Aucun changement pour vous, les répar’acteurs vous accueillent comme d’habitude, participation libre, l’ensemble des recettes sera reversé au Téléthon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:00:00+01:00

2022-12-03T12:00:00+01:00 repaircafe.org/SLU

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu MJC d'Ambérieu en Bugey Adresse place jules Ferry, ambérieu-en-bugey Ville Ambérieu-en-Bugey lieuville MJC d'Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Departement Ain

MJC d'Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amberieu-en-bugey/

Repair Café Ambérieu le sam 3 dec à la MJC Ambérieu dans le cadre du Téléthon MJC d’Ambérieu en Bugey 2022-12-03 was last modified: by Repair Café Ambérieu le sam 3 dec à la MJC Ambérieu dans le cadre du Téléthon MJC d’Ambérieu en Bugey MJC d'Ambérieu en Bugey 3 décembre 2022 Ambérieu-en-Bugey MJC d'Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey

Ambérieu-en-Bugey Ain