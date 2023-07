Fête des Passerelles MJC-CS Saint-Exupéry Viry-Châtillon, 1 juillet 2023, Viry-Châtillon.

Fête des Passerelles Samedi 1 juillet, 16h00 MJC-CS Saint-Exupéry Entrée libre

La Fête des Passerelle ouvre le bal des programmations estivales de la MJC Les Passerelles de Viry-Chatillon.

Pour cette nouvelle édition, toute l’équipe vous donne rendez-vous sur l’Espace en herbe / Parc attenant CS Saint-Exupéry. A partir de 16h, venez partager un moment de culture, de poésir et de convivialité au son des feuilles et des cuivres. Au programme : des ateliers de pratique artistique, des animations, des spectacles, une fanfare, un espace convivialité et un barbecue géant pour que faire durer le plaisir d’être ensemble jusqu’au soir.

MJC-CS Saint-Exupéry 9 avenue de Flandre 9170 Viry-Châtillon Viry-Châtillon 91170 Quartier des Coteaux de l’Orge Essonne Île-de-France

2023-07-01T16:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00

©solennefauvel