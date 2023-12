Pour un oui ou pour un non MJC Croix-Daurade Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pour un oui ou pour un non

Vendredi 2 février 2024, 20h30

MJC Croix-Daurade

de Nathalie Sarraute

Deux amis d'enfance qui se sont perdus de vue se retrouvent autour d'un verre. Ce moment convivial tourne vite à une tentative d'explication de leur éloignement.

MJC Croix-Daurade
141 Chemin de Nicol, 31200 Toulouse, France

Ouverts aux jeunes comme aux adultes, les ateliers proposés au sein de la MJC se caractérisent par la pratique régulière d'activités artistiques, culturelles, sportives ou de détente. La création de liens sociaux et conviviaux entre les personnes, l'échange et l'ouverture à tous sont les objectifs visés pour les participants

Ligne bus 42 – arrêt Lycée Raymond Naves
Ligne bus 19 – arrêt Colonel Rémy
Ligne Bus L9 – arrêt Lycée Raymond Naves

