Toulouse Ici les nuits sont noires et calmes MJC Croix-Daurade Toulouse, 31 janvier 2024 19:00, Toulouse. Ici les nuits sont noires et calmes Mercredi 31 janvier 2024, 20h00 MJC Croix-Daurade Renseignements & réservations mjccroixdaurade.fr Ici les nuits sont noires et calmes est une création pluridisciplinaire imaginée à partir des témoignages d’ados sur le thème de l’ennui, celui que nous avons tous côtoyé et particulièrement à ce moment char nière de l’adolescence ; l’ennui, source de mélancolie mais aussi terrain de force créative. Cie 25

Conception Stéphane Benazet avec l’aide de Louis Gry

Mise en scène Stéphane Benazet

Avec Coline Bonnemayre et Steven Nacolis

Autrice Dolores Gracia

Durée 1h

Accessible dès 10 ans

Séance scolaire 10h MJC Croix-Daurade 141 Chemin de Nicol, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 61 48 64 03 http://www.mjccroixdaurade.fr/ Ouverts aux jeunes comme aux adultes, les ateliers proposés au sein de la MJC se caractérisent par la pratique régulière d'activités artistiques, culturelles, sportives ou de détente. La création de liens sociaux et conviviaux entre les personnes, l'échange et l'ouverture à tous sont les objectifs visés pour les participants Ligne bus 42 – arrêt Lycée Raymond NavesLigne bus 19 – arrêt Colonel RémyLigne Bus L9 – arrêt Lycée Raymond Naves

2024-01-31T20:00:00+01:00 – 2024-01-31T21:00:00+01:00

