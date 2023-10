Session Trad MJC Couleurs des liens, Privas (07), 10 novembre 2023, .

Session Trad Vendredi 10 novembre, 20h30 MJC Couleurs des liens, Privas (07) Gratuit

On se retrouve et on joue ensemble !Débutants bienvenus.Pot commun de partitions et enregistrements à cette adresse :https://drive.google.com/drive/folders/12744Vfa8d-FVkvDEdsmdPitv6_cGTw0-

Il y a parfois des enregistrements de démonstration dans les dossiers, mais le document word général fournit des liens pour écouter tous les morceaux (dans une certaine version, pas forcément la même tonalité). On y trouve aussi souvent des tablatures pour diato ou des transpositions pour clarinettes en Sib voire sax en Mib. Sont proposés pour cette séance les morceaux suivants :Le papillon (bourrée à 3 temps, en La mineur)Bill Hart’s Jig (Irlande)Sporting Paddy, Reel (Irlande)La danse de l’ours / The Bear Dance (Angleterre)Tadzi Katamar (Klezmer)Branle du Parlement (divers)Mairi’s wedding (dossier Ecosse)My love is like a red red rose (dossier Ecosse)Le long du chemin (bourrée à deux temps)La mazurka des écoliers (Mazurka)Matin d’automne (Mazurka)Polka de l’Aveyron (Polka)En avant blonde (Valse)La valse d’Emma (Valse, en Am)La bourrée Marrackech (Bourrée à 2 temps)Matin d’automne (Mazurka)L’Esperanza (Scottisch)Cercle sicilien (Cercle circassien)Da full rigged ship (Ecosse)The rose of Rabby (Mazurka)Maladire (Gavotte de l’Aven) Si vous n’arrivez à jouer que deux ou trois morceaux, venez quand même, vous apprendrez les autres sur place ! Lorsque le morceau est délicat, on le joue d’abord à un temp lent pour l’apprendre. Chacun peut s’imprimer à l’avance sa partition pour être indépendant et avoir ce qu’il lui faut, et prendre une 2e voix. Nous projeterons au mur la partition principale (pour instruments en Ut), mais si l’on veut jouer plus en cercle pour mieux s’entendre, il est souhaitable de venir avec ses partitions et un pupitre. Renseignements : famdta@famdt-ardeche.frsource : événement Session Trad publié sur AgendaTrad

MJC Couleurs des liens, Privas (07) 141, Rue André Philip

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:30:00+01:00

