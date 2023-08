Session Americana MJC Couleurs des liens, Privas (07), 6 octobre 2023, .

Session Americana Vendredi 6 octobre, 20h30 MJC Couleurs des liens, Privas (07) Gratuit

Premier essai pour lancer une session Americana sur Privas.On se retrouve pour jouer et chanter ensemble -et en acoustique – des standards du blues, bluegrass, gospel, country, folksong, etc.On débute, et les débutants sont bienvenus, autant que ceux qui maîtrisent déjà et qui pourront animer la soirée.Pot commun de partitions, paroles, grilles d’accords et enregistrements à cette adresse :https://drive.google.com/drive/folders/1tbPS4n5RbKB5Whr4CBip2PoyDHiVrtkJ Sont proposés pour cette première séance :

Swing Low, sweet chariot (dans le dossier : Gospel et worksongs)

Will the circle be unbroken (Gospel et worksongs)

The Midnight Special (blues)Cornbread and butter beans ((Bluegrass et country)Country jam (Bluegrass et country)

Little Maggie (Bluegrass et country)

Wagon wheel (Folksong)Wayfaring stranger (Folksong)

Let the good times roll (rock)Call me the breeze (dans le dossier : Rock)Le répertoire et le fonctionnement évolueront naturellement en fonction des participants.

Les dates prévues pour les sessions suivantes sont :Vendredi 1e décembre 2023Vendredi 12 janvier 2024Vendredi 8 mars 2024Vendredi 3 mai 2024et une session en terrasse au Kern, commune avec les sessions trad, le vendredi 14 juin 2024.

source : événement Session Americana publié sur AgendaTrad

MJC Couleurs des liens, Privas (07) 141, Rue André Philip

MJC Couleurs des liens, 07000 Privas, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44523 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00

danse 07