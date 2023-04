CONCERT | AUSGANG + STRATÉGIE DE PAIX MJC Contre-Courant Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Meuse

2023-05-13 21:00:00 21:00:00 – 2023-05-13 23:30:00 23:30:00

Meuse Belleville-sur-Meuse . CONCERT| RAP-ROCK Grande Salle – 21h Avec Ausgang, Casey au sommet de son art niveau textes / flow dynamite le circuit. Le groupe dépouille tout, un concentré de rage, d’humour noir, de sons lourds mais aussi électro méchamment rafraîchissants. On en ressort lessivé, comme neuf. Animé par la passion de l’écriture, Stratégie de Paix propose un rap aux textes profonds. Sur scène, un « dj-machiniste-guitariste » nourrit l’énergie des rappeurs, le tout au service de textes qui ne peuvent laisser indifférents. Offre accessible Pass Culture 15-18 ans pass.culture.fr / passculture.app +33 3 29 84 43 47 https://www.contrecourantmjc.fr/ © Tcho Antidote

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

