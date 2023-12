Concert des Cactus Riders ! MJC Claude Nougaro Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Concert des Cactus Riders ! MJC Claude Nougaro Montmorillon, 9 février 2024, Montmorillon. Concert des Cactus Riders ! Vendredi 9 février 2024, 21h00 MJC Claude Nougaro Tarifs 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T21:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-09T21:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:30:00+01:00 MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laboulit.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@laboulit.fr »}] Cactus Riders la Boulit’ Momentum Productions Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Code postal 86500 Lieu MJC Claude Nougaro Adresse 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville MJC Claude Nougaro Montmorillon Latitude 46.42498 Longitude 0.869322 latitude longitude 46.42498;0.869322

MJC Claude Nougaro Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/