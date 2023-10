Nytrom MJC Claude Nougaro Montmorillon, 15 décembre 2023, Montmorillon.

Nytrom Vendredi 15 décembre, 21h00 MJC Claude Nougaro Tout public – 8€ ou 5€ pour adhérant à l’une des MJC du Sud Vienne, -16 ans, demandeur d’emploi ou étudiant

Délaissant son costume de rappeur, le Poitevin Nytrom explore désormais une veine plus pop et mélodique de son répertoire. Entrez dans son univers intimiste, où Nytrom propose des compositions aux influences Rock-Jazz et Hip-Hop. Accompagné de sa guitare et de sa voix pouvant aller dans les graves vibrants comme les aigus aériens, Nytrom interprétera des morceaux doux et mélancoliques pour le plaisir de tous.

MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

